Das bereits im Parlament beschlossene Gesetz sieht unter anderem vor, dass Bürger gleichgeschlechtliche Paare, die gemeinsam Kinder aufziehen, anonym anzeigen können. Der Gesetzestext stehe nicht im Einklang mit EU-Rechtsnormen, die sogenannte Whistleblower in Institutionen und Unternemen schützen sollen, schrieb Novak in einem Brief an das Parlament.

Es ist das erste Mal, dass ein Staatsoberhaupt in der seit 2010 währenden Amtszeit des rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Orban Einspruch gegen ein Gesetz erhebt. Novak ist Mitglied der regierenden Fidesz-Partei.

Das Parlament in Budapest muss das Gesetz nun neu verhandeln. Es kann aber auch in unveränderter Fassung neu beschlossen werden, wogegen die Präsidentin dann keine Handhabe mehr hätte.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.