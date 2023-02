Republik Moldau

Moldaus Präsidentin Maia Sandu (picture alliance / AA)

Moskau wolle gewalttätige Ausschreitungen und Angriffe auf staatliche Institutionen anzetteln und diese als Demonstrationen tarnen, sagte Sandu in der Hauptstadt Chisinau. Der Plan des Kreml sehe vor, dass Bürger aus Russland, Montenegro, Belarus und Serbien nach Moldau einreisten und versuchten, um Proteste zu entfachen und die legitime Regierung durch eine illegale, von der Russischen Föderation kontrollierte zu ersetzen. Dabei handele es sich etwa um militärisch ausgebildete Saboteure in Zivil. Sandu stützte sich in ihren Aussagen auf Geheimdienst-Dokumente, die Moldau kürzlich aus der von Russland überfallenen Ukraine erhalten habe.

Moskau hat in der ehemaligen Sowjetrepublik Einfluss insbesondere in der abtrünnigen Region Transnistrien. Dort sind seit den 1990er Jahren russische Soldaten stationiert.

