Tsai Ing-wen, Präsidentin von Taiwan, und Kevin McCarthy, Vorsitzender des Repräsentantenhauses, (Ringo H.W. Chiu / FR170512 AP / AP / Ringo H.W. Chiu)

Es handelt sich um das erste Treffen in dieser Konstellation auf amerikanischem Boden, seit die Vereinigten Staaten 1979 die diplomatischen Beziehungen zur Regierung in Taipeh abgebrochen hatten. Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner McCarthy, sicherte Taiwan die Einhaltung aller amerikanischen Verpflichtungen zu. So werde man die Waffenlieferungen an das Land wie geplant durchführen. Tsai sagte, ihr Empfang zeige, dass Taiwan nicht isoliert und alleine dastehe. An der Unterredung nahmen auch weitere Abgeordnete der Republikaner sowie solche der Demokraten teil.

Die chinesische Regierung kritisierte das Treffen als einen schwerwiegenden Fehler und kündigte entschlossene Maßnahmen an, ohne Details zu nennen. China betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz. Inzwischen beorderte Peking einen Flugzeugträger vor die Ostküste der Insel.

