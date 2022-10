Mitglieder des Menschenrechtsausschusses des Bundestags in Taiwan (dpa / Außenministerium von Taiwan )

Beim Besuch einer Gruppe von Bundestagsabgeordneten des Menschenrechtsausschusses in Taipeh sagte sie, Deutschland habe sich in der G7-Gruppe für Frieden und Stabilität in der Meerenge der Taiwanstraße stark gemacht. Zudem habe sich der Bundestag für eine Teilnahme Taiwans an der Weltgesundheitsversammlung eingesetzt.

Der Besuch der sechs Abgeordneten unter Leitung des FDP-Politikers Heidt dauert noch bis Mittwoch. Es ist bereits die zweite Visite einer Bundestagsdelegation in Taiwan in diesem Monat.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.