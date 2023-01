Taiwan-Besuch der FDP

Die FDP-Delegation bei der taiwanesischen Präsidentin Tsai Ing-wen. (AFP / SAM YEH)

Bei einem Treffen mit einer Delegation von FDP-Politikern in Taipeh sagte die Präsidentin, Demokratien müssten Seite an Seite stehen und die Werte Freiheit und Demokratie wahren. Sie begrüße, dass Deutschland der Sicherheit in der Taiwanstraße große Aufmerksamkeit schenke.

Auch die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann beschwor bei dem Treffen den Zusammenhalt demokratischer Gesellschaften. Russlands Angriffskrieg in der Ukraine sei ein "riesiger Weckruf" gewesen. Da habe man gesehen, was passiere, wenn ein Despot komme, sagte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag.

Die chinesische Regierung kritisierte den Besuch der FDP-Delegation scharf und forderte sie auf, das Ein-China-Prinzip zu achten. Peking lehnt Besuche ausländischer Abgeordneter in Taiwan grundsätzlich ab und bezeichnet sie als Einmischung in ihre inneren Angelegenheiten.

