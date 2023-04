Wie das chinesische Staatsfernsehen zeigte, waren auch mehrere chinesische Kriegsschiffe an dem Manöver in der Straße von Taiwan beteiligt. (AP)

Auf Facebook warf sie der Regierung in Peking vor, mit dem Manöver rund um Taiwan die Stabilität in der Region aufs Spiel zu setzen. Ihre Besuche im Ausland, darunter auch in den Vereinigten Staaten, seien nichts Neues und würden von der taiwanesischen Bevölkerung erwartet, betonte die Präsidentin. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taipeh befinden sich derzeit noch acht chinesische Kriegsschiffe in der Region.

China hatte die umfangreichen Militärmanöver am Samstag begonnen - einen Tag nachdem Tsai von einer USA-Reise zurückgekehrt war. Die Regierung in Peking betrachtet das demokratisch regierte Taiwan als abtrünnige Provinz und wertet Treffen taiwanischer Spitzenpolitiker mit westlichen Politikern als Abkehr vom Ein-China-Prinzip. Taiwan sieht sich als unabhängige Republik und ist seit 1949 selbstverwaltet.

