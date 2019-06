In den USA treffen zehn der demokratischen Bewerberinnen und Bewerber für die Präsidentschaftskandidatur 2020 erstmals bei einer Fernsehdebatte aufeinander.

Bei dem Auftritt in Miami werden unter anderem die linke Senatorin Warren und New Yorks Bürgermeister de Blasio auftreten. Da das Bewerberfeld so groß ist, wird es in der Nacht zum Freitag eine zweite Debatte geben. Dann sollen der frühere Vizepräsident Biden und der unabhängige Senator Sanders auf der Bühne stehen. Insgesamt gibt es 25 Bewerbungen für die Kandidatur der Demokraten, die Vorwahl beginnt im Februar. Die Präsidentschaftswahl findet im November 2020 statt.