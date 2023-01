Die tschechischen Präsidentschaftskandidaten Pavel und Babis. (dpa / AP / Petr David Josek)

Dabei trifft der ehemalige NATO-General Pavel auf den früheren Ministerpräsidenten Babis. In den letzten Umfragen lag Pavel vorn. Wahlberechtigt sind in dem EU- und NATO-Mitgliedsland etwa 8,3 Millionen Menschen. Der Präsident hat in Tschechien überwiegend repräsentative Aufgaben, ernennt aber auch die Regierung und ist Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Das Ergebnis wird morgen Abend erwartet.

