Xiomara Castro kandidiert bei der Präsidentschaftswahl in Honduras (picture alliance / dpa)

Nach Umfragen könnte sich in dem mittelamerikanischen Land

erstmals seit zwölf Jahren die Opposition gegen die konservative Partei durchsetzen. Ihr Kandidat Asfura steht bei der Abstimmung über ein neues Staatsoberhaupt der Links-Politikerin Castro gegenüber. Sie gilt als Favoritin. Insgesamt gibt es 13 Bewerber. Der bisherige Amtsinhaber Hernández tritt nicht mehr an. Gegen ihn wird in den Vereinigten Staaten wegen Drogenhandels ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 28.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.