Anhänger des gambischen Präsidenten Adama Barrow (Getty Images / Anadolu Agency / Xaume Olleros)

Der Sender Radio France International berichtete darüber, dass sich eine hohe Beteiligung an der Abstimmung in der Hauptstadt Banjul abzeichne. Zur Wahl stehen sechs Kandidaten, darunter der amtierende Staatschef Barrow. Neben dessen Nationaler Volkspartei treten fünf weitere Parteien an. Die Abstimmung gilt als Test für den Übergangsprozess zur Demokratie in Gambia. Wahlberechtigt sind 2,3 Millionen Menschen.

