Doppelte Entscheidung

Donald Trump will erneut ins Weiße Haus einziehen. (picture alliance / Associated Press / Matt Rourke)

Die Kandidaten der Parteien treten gegeneinander an - nicht jedoch der Favorit der oppositionellen Republikaner, Ex-Präsident Trump. Er stellt sich erst in einem partei-eigenen Verfahren in zwei Tagen zur Wahl. Hintergrund ist eine gesetzliche Besonderheit in Nevada. Dort ist eine vom Staat organisierte Vorwahl vorgeschrieben. Daran wird heute Trumps Konkurrentin Haley teilnehmen. Die Republikaner werten jedoch nur ihre interne Kandidatenwahl. Da Haley nicht an beiden Wahlen teilnehmen darf, ist Trumps Nominierung in Nevada als Präsidentschaftskandidat der Republikaner so gut wie sicher.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.