Polizei und Rettungskräfte vor dem Krankenhaus in das mehrere Verletzte nach dem Anschlag auf den ecuadorianischen Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio im ecuadorianischen Quito eingeliefert wurden. (Juan Diego Montenegro / AP / dpa )

Er wurde nach einer Wahlkampfveranstaltung in Quito erschossen, als er in ein Auto steigen wollte. Die Polizei lieferte sich nach offiziellen Angaben anschließend ein Feuergefecht mit einem Verdächtigen, der den Schusswechsel nicht überlebt habe. Villavicencio hatte sich als kritische Stimme gegen Korruption hervorgetan. So reichte der 59-jährige auch Klagen gegen hochrangige Mitglieder der Regierung des früheren Präsidenten Correa ein. Umfragen sahen ihn zuletzt bei 7,5 Prozent der Wählerstimmen. Der amtierende Präsident Lasso machte das organisierte Verbrechen für den Mord verantwortlich.

Die Täter würden die volle Härte des Gesetzes zu spüren bekommen. In Ecuador sollen am 20. August vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen stattfinden.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.