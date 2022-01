Frankreich: Präsidentschaftskandidat Zemmour muss wegen Volksverhetzung 10.000 Euro Strafe zahlen. (picture alliance/dpa/Delphine Goldsztejn)

Ein Gericht in Paris gab die Entscheidung in Abwesenheit des Politikers bekannt. Zemmour hatte in einer Fernsehdebatte im Jahr 2020 minderjährige Migranten generell als Diebe, Mörder und Vergewaltiger bezeichnet. Damit seien die Grenzen der Meinungsfreiheit deutlich überschritten worden, entschied das Gericht. Geklagt hatten unter anderen antirassistische Organisationen sowie Behördenvertreter, die sich um minderjährige Migranten kümmern. Der aus einer algerisch-jüdischen Familie stammende Zemmour war bereits in früheren Prozessen wegen Volksverhetzung rechtskräftig verurteilt worden.

