Valérie Pécresse bei einem Wahlkampfauftritt (dpa/AP Photo/Christophe Ena)

In einer Rede vor Parteimitgliedern in Paris sprach sie sich dafür aus, die "unkontrollierte Einwanderung" zu stoppen, die Ghettos zu zerschlagen und die Sicherheit wiederherzustellen. Es müsse einen "radikalen" Politikwechsel geben. Sie wolle den Franzosen ihren Nationalstolz zurückgeben, Frankreich in fünf Jahren wieder aufrichten und innerhalb von zehn zur führenden Macht in Europa machen, führte Pécresse aus. Sie werde eine "Kriegsherrin" sein, wann immer Frankreich bedroht werde.

Die Ex-Ministerin hatte sich jüngst in der Vorwahl der Republikaner durchgesetzt. Neuesten Umfragen zufolge kann sie sich Chancen ausrechnen, in die Stichwahl gegen Amtsinhaber Macron einzuziehen. Neben Pécresse und Macron wollen auch die Rechtspopulistin Le Pen und der rechtsextreme Publizist Zemmour bei der Wahl antreten.

