Im Tschad hat die Wahlkommission Amtsinhaber Déby zum Sieger der Präsidentschaftswahl erklärt.

Laut dem vorläufigen Ergebnis erhielt der Langzeit-Staatschef bei der Abstimmung am 11. April 79,3 Prozent der Stimmen. Auf den zweiten Platz kam demnach der frühere Regierungschef Padacke mit 10,3 Prozent. Die Zahlen müssen noch vom Obersten Gericht des Landes bestätigt werden. Der 68-Jährige Déby war 1990 durch einen Putsch an die Macht gekommen. Seine Gegenkandidaten blieben einer breiten Öffentlichkeit im Wahlkampf weitgehend verborgen oder wurden im Vorfeld inhaftiert.



Der Tschad gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Im Westen gilt er als wichtiger Partner im Kampf gegen den islamistischen Terror in Afrika.

