Im Iran wird heute ein neuer Präsident gewählt - ungeachtet der Boykottaufrufe der Opposition im Ausland. Fast 60 Millionen Bürger sind zu der Wahl aufgerufen. Ergebnisse werden frühestens morgen erwartet. Als Favorit gilt der ultrakonservative Justizchef Raisi.

Insgesamt vier Kandidaten stehen zur Wahl. Von den ursprünglich knapp 600 Bewerberinnen und Bewerbern ließ der Wächterrat, der Teil der iranischen Regierung ist, nur wenige zu. Überraschend durften weder der moderat-konservative Ex-Parlamentspräsident und Chefunterhändler des Atomabkommens, Laridschani, noch der ehemalige Staatspräsident Ahmadineschad zur Wahl antreten.



Raisi war schon Kandidat der Präsidentschaftswahl 2017 und damals dem derzeitigen moderaten Amtsinhaber Ruhani unterlegen. Dieser darf nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten. Der 60-jährige Raisi ist nicht nur Politiker, sondern auch Geistlicher: Er sieht sich als Nachfahre des Propheten Mohammed, im schiitischen Klerus hat er einen hohen Rang inne.

Amirpur: Raisi soll auf Chamenei folgen

Die Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur von der Universität Köln bezeichnete die Wahl als Farce. Sie sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), der Wächterrat habe dem Volk bei dieser Wahl keine Alternative zu den Hardlinern geboten. Moderate oder gemäßigte Kandidaten seien nicht zugelassen worden, nachdem sich bei der vergangenen Wahl Ruhani durchgesetzt hatte. Der Wächterrat wolle, dass es Raisi dieses mal schaffe, sagte Amirpur.



Allerdings werde es schwierig für die Weltgemeinschaft, mit ihm als Präsidenten umzugehen - weil er als Justizchef im Jahr 1988 für Massenhinrichtungen verantwortlich gewesen sei. Für Raisi sei das Präsidentenamt vermutlich nur ein Übergang - er solle Nachfolger des religiösen und politischen Oberhauptes Chamenei werden. Deshalb sei nicht zu erwarten, dass Raisi sich in seiner Politik gegen den Ajatollah stelle, betonte Amirpur.

Dissidenten rufen zu Wahlboykott auf

Hunderte Dissidenten im In- und Ausland riefen zu einem Wahlboykott auf. Unter ihnen ist Oppositionsführer Mussawi, der seit 2011 unter Hausarrest steht. Er sagte, er werde an der Seite derer stehen, die es leid seien, demütigende und manipulierte Wahlen abzuhalten.



Laut Umfragen wollen weniger als 40 Prozent der Iranerinnen und Iraner ihre Stimme abgeben. Viele sind unzufrieden mit der schlechten wirtschaftlichen Lage des Landes. Die iranische Währung Rial hat in den zwei Jahren, nach denen die USA aus dem Atomabkommen ausgestiegen sind, rund 60 Prozent an Wert verloren. Die Inflation beträgt um die 40 Prozent, wie Korrespondentin Katrin Senz berichtet.

Raisi offen für Rückkehr zum Atomabkommen

Die USA hatten 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump das Abkommen von 2015 einseitig aufgekündigt und wieder harte Wirtschaftssanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran sah sich daraufhin nicht mehr an seine Auflagen aus dem Vertrag gebunden und hat wie angekündigt Schritt für Schritt dagegen verstoßen, insbesondere bei der Anreicherung von Uran.



Trumps Nachfolger Biden hat seine Bereitschaft zu einer Rückkehr zu dem Abkommen bekundet, das neben den USA und Iran auch Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Russland und China unterzeichnet haben. Derzeit laufen Verhandlungen - es ist aber unklar, ob und wann diese abgeschlossen werden. Wahlfavorit Raisi hatte angekündigt, eine Rückkehr zum Atomabkommen anzustreben, damit der Iran wirtschaftlich wieder besser dasteht.

