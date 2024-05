Litauens Hauptstadt Vilnius (picture alliance / AA / Murat Temizer)

Rund 2,5 Millionen Menschen sind aufgerufen, ein neues Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre zu bestimmen. Als klarer Favorit gilt nach Umfragen der 59 Jahre alte parteilose Amtsinhaber Nauseda. Gegen ihn treten sieben Kandidaten an. Es wird mit einer Stichwahl Ende Mai gerechnet. Im Wahlkampf ging es vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs vor allem um Fragen der Sicherheit und der Verteidigung. In Litauen hat das Staatsoberhaupt vorwiegend repräsentative Aufgaben, in der Außen- und Verteidigungspolitik fallen ihm aber weitergehende Kompetenzen zu.

Diese Nachricht wurde am 12.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.