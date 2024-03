Präsidentschaftswahl im Senegal (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa / Mosa'ab Elshamy)

In der Hauptstadt Dakar waren gepanzerte Fahrzeuge und Eliteeinheiten stationiert. Vor Wahllokalen überprüfte die Polizei Dokumente von Wählern. Um die Nachfolge des scheidenden Präsidenten Sall bewerben sich 19 Kandidaten. Für die Regierungskoalition tritt Amadou Ba an, für die Opposition ist Bassirou Diomaye Faye ein wichtiger Kandidat. Ursprünglich sollte die Abstimmung bereits im Februar stattfinden. Der Verfassungsrat erklärte die Verschiebung für ungültig und setzte einen neuen Termin an. Bis zu den Unruhen galt der Senegal als Vorbild für Demokratie und Stabilität in Westafrika.

