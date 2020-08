In Belarus ist Präsident Lukaschenko nach Angaben der Wahlkommission mit 80,2 Prozent der abgegebenen Stimmen als Sieger aus der Wahl hervorgegangen.

Die Oppositionskandidatin Tichanowskaja kommt demnach auf 9,9 Prozent. Sie erkennt das Ergebnis nicht an und spricht von Wahlfälschung. Nachdem die Staatsmedien gestern Abend erste Prognosen veröffentlicht hatten, kam es in der Nacht landesweit zu Protesten und teils zu Ausschreitungen. Nach Angaben eines Menschenrechtlers hat es bei den Protesten in der Hauptstadt Minsk einen Toten gegeben. Bestätigt wurde das von der Regierung zunächst nicht.



Der Unions-Fraktionsvize im Bundestag, Wadephul, rief die Regierung zu Gewaltverzicht auf und forderte Transparenz über das Wahlergebnis. Er vermutete, Tichanowskaja könnte die Mehrheit erreicht habe. Als Quellen nannte der Außenpolitiker Informationen von Beobachtern und Bloggern. Experten stuften die Wahlen weder als frei noch als fair ein. Lukaschenko regiert Belarus seit 26 Jahren autoritär und strebt nun eine sechste Amtszeit an.