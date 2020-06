Präsidentschaftswahl in Polen

In Polen kommt es zu einer Stichwahl um die Präsidentschaft. Bei der Abstimmung kam Amtsinhaber Duda laut Prognosen auf etwa 42 Prozent der Stimmen. Damit verfehlte der von der national-konservativen Regierungspartei PiS unterstützte Staatschef die absolute Mehrheit.

Rund 30 Prozent der Stimmen erhielt der Oppositionskandidat Trzaskowski. Er ist Bürgermeister von Warschau und wurde vom liberalkonservativen Oppositionsbündnis "Bürgerplattform" aufgestellt. Insgesamt gab es elf Kandidaten.



Die Wahlbeteiligung war sehr hoch: Bis zum späten Nachmittag hatten bereits fast 48 Prozent der rund 30 Millionen Berechtigten ihre Stimme abgegeben. In etwa so viele Bürger hatten bei der letzten Präsidentenwahl im Jahr 2015 insgesamt abgestimmt. Die Stichwahl soll nun am 12. Juli stattfinden.