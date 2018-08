Präsidentschaftswahl in Simbabwe

In Simbabwe hat nach offiziellen Angaben Amtsinhaber Mnangagwa die Präsidentschaftswahlen gewonnen. Wie die Wahlkommission in Harare mitteilte, konnte Mnangagwa fast 2,5 Millionen Stimmen auf sich vereinen. Auf seinen größten Herausforderer, den Oppositionspolitiker Chamisa, entfielen 2,1 Millionen Stimmen.

In einer ersten Stellungnahme hieß es, die Opposition lehne das Ergebnis der Präsidentschaftswahlen ab. Die Anhänger Chamisas werfen der Regierung Betrug vor. Aus der ebenfalls abgehaltenen Parlamentswahl war die Regierungspartei Zanu-Pf nach offiziellen Angaben als Sieger hervorgegangen.



Gegen Chamisa wird zudem seit gestern wegen Anstachelung zur Gewalt ermittelt. Auch wurde das Büro seiner Partei MDC durchsucht. Dabei wurden 16 Menschen festgenommen. Bei Unruhen in Harare waren am Mittwoch sechs Menschen getötet worden. Nach Angaben einer Polizeisprecherin ist wegen der angespannten Lage weiterhin die Anwesenheit des Militärs erforderlich.