In Simbabwe hat Staatschef Mnangagwa nach offiziellen Angaben die Präsidentenwahl gewonnen.

Laut Wahlkommission entfielen auf ihn 50,8 Prozent der Stimmen. Sein Herausforderer Chamisa kam demnach auf 44,3 Prozent. Chamisa bezeichnete die Zahlen als unbestätigt und falsch. Er kündigte an, das Ergebnis vor Gericht anzufechten. Präsident Mnangagwa sprach dagegen von einem Neuanfang. Seine Partei Zanu-PF kann nach der zeitgleich abgehaltenen Parlamentswahl zudem mit einer Zweidrittelmehrheit rechnen.



Der Büroleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung in Simbabwe, Mbae, hält Zweifel an der Unabhängigkeit der Wahlkommission für angebracht. Die Vorsitzende des Gremiums stehe der Partei von Mnangagwa nahe, sagte Mbae im Deutschlandfunk. Dennoch habe Chamisa bislang keine Beweise für eine Manipulation präsentiert. Er erwarte auch nicht, dass eine mögliche Manipulation jemals aufgeklärt werden könne. Mbae ergänzte, nach den Ausschreitungen am Mittwoch mit sechs Toten in der Hauptstadt Harare werde es für Chamisa nun auch schwieriger, größere Menschenmengen zu mobilisieren. Die Bürger wollten keinen Rückfall in die Verhältnisse zu Zeiten des langjährigen Machthabers Mugabe, als das Leben in den Städten lahmgelegt gewesen sei.