Präsidentschaftswahl in Togo

Im westafrikanischen Togo hat die Präsidentschaftswahl begonnen.

Gegen Amtsinhaber Gnassingbe treten sechs Kandidaten an. Beobachter rechnen mit einem Erfolg des Staatschefs, der seit fünfzehn Jahren im Amt ist. Zuvor war Gnassingbes Vater fast vier Jahrzehnte Präsident Togos.



Eine Wahlrechtsreform beschränkt die mögliche Amtszeit des Präsidenten mittlerweile auf zweimal fünf Jahre. Diese Regelung gilt allerdings nicht rückwirkend. Deshalb könnte Gnassingbe in Togo noch zehn weitere Jahre an der Spitze des Staates stehen.



Die Wahl findet vor dem Hintergrund steigender Preise für Dinge des täglichen Bedarfs und einer zunehmenden Arbeitslosigkeit unter jungen Menschen statt.