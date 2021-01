Präsidentschaftswahl in Uganda

Bei der Präsidentschaftswahl in Uganda hat es nach Angaben der Opposition Unregelmäßigkeiten gegeben.

Die gestrige Abstimmung sei von Betrug und Gewalt überschattet worden, erklärte Oppositionskandidat Bobi Wine per Twitter. Details nannte er nicht. Die Behörden des ostafrikanischen Landes hatten zuvor erklärt, die Wahlen seien friedlich und ohne größere Zwischenfälle verlaufen. - Staatschef Museveni, der seit 35 Jahren an der Macht ist, hofft auf eine weitere Amtszeit. Nach seiner Stimmabgabe betonte er, er werde das Wahlergebnis akzeptieren, wenn es keine Unregelmäßigkeiten gegeben habe. Sein Gegenkandidat Wine wiederum dankte seinen Anhängern, die für eine Rekordbeteiligung gesorgt hätten.



Am Samstag soll das Wahlergebnis verkündet werden. Bis dahin sind alle Internet-Verbindungen unterbrochen.

