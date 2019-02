In Nigeria ist auch nach dem offiziellen Ende der Präsidentschafts- und Parlamentswahlen am Samstag die Stimmabgabe gestern in einigen Orten fortgesetzt worden.

Wie die Wahlkommission mitteilte, war es am Wahltag in einigen Wahllokalen zu Verzögerungen gekommen, etwa wegen fehlender Stempel oder technischer Probleme. Deshalb hätten die betroffenen Wahllokale auch tags darauf geöffnet.



Die zentrale Stimmauszählung begann nach offiziellen Angaben gestern Abend in der nigeranischen Hauptstadt Abuja. Die Wahlkommission erklärte, sie sei froh, dass die Abstimmung überwiegend friedlich verlaufen sei. Man trauere jedoch um eine Wahlhelferin, die erschossen worden sei.