Bei der Präsidentschaftswahl in Ecuador liegt der linksgerichtete Kandidat Arauz Prognosen zufolge vorne.

Wie mehrere Nachrichtenagenturen mit Verweis auf Nachwahlbefragungen melden, verfehlte der 36-jährige ehemalige Minister allerdings eine absolute Mehrheit. Damit könnte in Ecuador wie erwartet eine Stichwahl nötig werden. Arauz würde dann gegen den konservativen Bankier Lasso antreten.



Arauz will im Fall eines Wahlsieges das Land wieder auf einen sozialistischen Kurs bringen und unter anderem eine Sondersteuer für Reiche einführen. Sein Konkurrent Lasso steht für einen liberalen Wirtschaftskurs.



Der bisherige Präsident Moreno war nicht mehr angetreten. Ecuador steckt in einer Wirtschaftskrise, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschärft wurde.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.