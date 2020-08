Der Chef der US-Post, DeJoy, hat einen reibungslosen Ablauf beim Versenden von Briefwahlstimmen zur Präsidentschaftswahl zugesichert.

Bei einer Anhörung vor einem Senatsausschuss sagte er, sein Unternehmen sei in der Lage und fühle sich verpflichtet, Briefwahlpost sicher und pünktlich auszuliefern. Er wies zudem Vorwürfe zurück, wonach er das Unternehmen vor der Wahl gezielt schwächen wolle. DeJoy war in die Kritik geraten, weil die Post kürzlich Briefkästen und Sortieranlagen abgebaut hatte - obwohl sie bereits mit der Auslieferung der Wahlunterlagen zu kämpfen hatte. Am Dienstag kündigte er an, die umstrittenen Sparmaßnahmen auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl zu verschieben.



DeJoy gilt als Unterstützer von US-Präsdent Trump. Dieser macht seit Wochen Stimmung gegen die Möglichkeit der Briefwahl und hat wiederholt vor der Gefahr von Fälschungen gewarnt, ohne dafür konkrete Belege zu nennen. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass die Zahl der Briefwähler deutlich zunimmt.