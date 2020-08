Der Chef der US-Post, DeJoy, hat einen reibungslosen Ablauf beim Versenden von Briefwahlstimmen zur Präsidentschaftswahl zugesichert.

Bei einer Anhörung vor einem Senatsausschuss sagte er, sein Unternehmen sei in der Lage und fühle sich verpflichtet, Briefwahlpost sicher und pünktlich auszuliefern. Er wies zudem Vorwürfe zurück, wonach er das Unternehmen vor der Wahl gezielt schwächen wolle. DeJoy war in die Kritik geraten, weil die Post kürzlich Briefkästen und Sortieranlagen abgebaut hatte - obwohl sie bereits mit der Auslieferung der Wahlunterlagen zu kämpfen hatte. Am Dienstag kündigte er an, die umstrittenen Sparmaßnahmen auf die Zeit nach der Präsidentschaftswahl zu verschieben.



DeJoy gilt als Unterstützer von US-Präsdent Trump. Dieser macht seit Wochen Stimmung gegen die Möglichkeit der Briefwahl und hat wiederholt vor der Gefahr von Fälschungen gewarnt, ohne dafür konkrete Belege zu nennen. Wegen der Corona-Pandemie wird erwartet, dass die Zahl der Briefwähler deutlich zunimmt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 21.08.)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 09.06.)

Test und Schutz

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (13.08.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 12.08.)

+ Tests: Wo man sich testen lassen kann (Stand: 13.08.)

Urlaub und Freizeit

+ Reise-Rückkehrer und Party-Gänger: Wer die deutschen Infektionszahlen derzeit in die Höhe treibt (Stand: 20.8.)

+ Reisen: Die aktuellen Regelungen in Deutschland (Stand: 16.08.)

+ Infektionszahlen und Einreise: Wie ist die Lage in den europäischen Urlaubsländern (Stand: 14.08.)

+ Reisekosten: Volle Erstattung auch ohne Reisewarnung (Stand: 16.08.)

+ Party und Feiern: Wie es um Diskotheken und Clubs in der Coronakrise steht (Stand: 19.8.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle spielen Aerosol-Partikel bei der Übertragung? (Stand: 12.08.)

+ Prävention: Wie es derzeit um eine Zweite Welle beim Coronavirus steht (Stand: 20.08.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 11.08.)

+ "Superspreader-Events": Wann können Demonstrationen, Feiern und Veranstaltungen zum Problem werden? (Stand 07.08.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus? (Stand: 16.08)

+ Spätfolgen: Wie sehen die Langzeitfolgen einer Corona-Infektion aus? (Stand: 08.08.)

+ Einkaufswagen und Co: Wie lange sich das Coronavirus auf Oberflächen hält (Stand: 08.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.