US-Präsident Trump ist beim Versuch, den Ausgang der Wahl zu ändern, nicht weiter gekommen.

Die Behörden in Wisconsin bestätigten nach einer Neuauszählung in zwei Bezirken den Sieg des Demokraten Biden. Auch in Arizona wurde Trumps Niederlage formell bestätigt. Dort gewann Biden mit einem Vorsprung von rund 10.500 Stimmen. Trump behauptet nach wie vor ohne Belege, dass er wegen massiver Wahlfälschungen verloren habe. Zuvor hatten bereits andere wichtige Bundesstaaten wie Georgia und Pennsylvania die Wahl Bidens bestätigt.

Diese Nachricht wurde am 01.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.