Mittelamerika

Jose Raul Mulino gilt als aussichtsreichster Kandidat bei der Präsidentschaftswahl in Panama. (AP / Matias Delacroix)

Die rund drei Millionen Wahlberechtigten können zwischen acht Bewerbern entscheiden. Als Favorit gilt der Oppositionspolitiker Mulino. Er wurde als Ersatzkandidat für Ex-Staatschef Martinelli nominiert, der wegen Korruption zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt worden war. Erst am Freitag hatte der Oberste Gerichtshof die Zulassung Mulinos bestätigt.

Der Sieger wird mit einfacher Mehrheit in einem Wahlgang ermittelt und tritt das Amt des Staats- und Regierungschefs am 1. Juli an. Die Verfassung verbietet eine direkte Wiederwahl des Amtsinhabers.

