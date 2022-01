Malis ehemaliger Präsident Keita (Ludovic Marin/POOL/Afp)

Das Präsidialamt in Bamako bestätigte entsprechende Berichte und erklärte, er sei nach längerer Krankheit im Alter von 76 Jahren gestorben. Keita hatte Mali von 2013 bis 2020 regiert, bevor er durch das Militär gestürzt wurde. Ihm war unter anderem Tatenlosigkeit im Kampf gegen Terrorgruppen vorgeworfen worden. Seit dem Putsch führt eine vom Militär dominierte Übergangsregierung das westafrikanische Land. Die für Februar angesetzten Wahlen für eine Rückkehr zur Demokratie wurden um bis zu fünf Jahre verschoben, was international für Kritik sorgt. In Mali sind mehrere islamistische Milizen aktiv, einige haben den Terrorgruppen IS oder Al-Kaida die Treue geschworen.

Derzeit ist die Bundeswehr in Mali im Einsatz aktiv. Die Truppe ist an der UNO-Mission Minusma und der europäischen Ausbildungsmission EUTM beteiligt, zuletzt waren dort gut 1.350 Soldatinnen und Soldaten stationiert.

