Hans-Georg Maaßen (CDU), früherer Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (picture alliance/dpa/Martin Schutt)

Maaßen verstoße laufend gegen Grundsätze und Ordnung der Partei, heißt es in einem Text, den das Gremium einstimmig verabschiedete. Immer wieder gebrauche er die Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen, erklärte das Präsidium weiter. Nach Parteiangaben wurde beim Bundesvorstand der CDU beantragt, gegen Maaßen ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten, sollte er nicht selbst austreten.

Maaßen war am Wochenende zum Vorsitzenden der Werteunion gewählt worden. Der eingetragene Verein, der nicht zu den offiziellen Parteigliederungen von CDU und CSU gehört, versteht sich als Gruppierung konservativer Christdemokraten.

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Prien sprach sich dafür aus, eine Mitgliedschaft in der Werteunion mit einer Mitgliedschaft in der CDU für unvereinbar zu erklären. Die Werteunion maße sich an, den Diskurs in der Partei deutlich nach rechts verschieben zu wollen, in Richtung AfD.

Diese Nachricht wurde am 30.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.