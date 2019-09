Mit einem "Fest der Freiheit" hat Deutschland in der Prager Botschaft an die Ausreise tausender DDR-Bürger in die BRD vor 30 Jahren erinnert. Hundert ehemalige Flüchtlinge, die 1989 wochenlang im Botschaftsgarten ausgeharrt hatten, kamen heute zurück in die deutsche Auslandsvertretung.

Ihr damaliger Sprecher, Christian Bürger, sagte, es sei für alle eine lebensverändernde Zeit gewesen. Am 30. September 1989 hatte der damalige Außenminister Genscher auf dem Balkon der Botschaft die Ausreise bewilligt, mit einem Halbsatz, der in die Geschichte einging: Genscher trat auf den Balkon und sagte: "Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise " - die jubelnde Menschenmenge übertönte weitere Worte.

Aufbruch und Zuversicht für Europa

Wochenlang hatten zuvor zeitweise mehr als 4.000 DDR-Flüchtlinge auf dem Gartengelände vor dem Botschaftsgebäude in der tschechischen Hauptstadt ausgeharrt. Der frühere Kanzleramtsminister Seiters sagte in Prag, damals sei der erste Stein aus der Berliner Mauer gebrochen worden. Er hatte in dem historischen Moment neben Genscher auf dem Balkon der Botschaft gestanden und sagt heute, er habe in seinem Leben noch nie so viele Tränen gesehen. Seiters betonte beim heutigen "Fest der Freiheit", er wünsche sich, dass die damalige Stimmung des Aufbruchs und der Zuversicht auch heute wieder das Bild Europas kennzeichne.

Merkel fordert gleichwertige Lebensverhältnisse

Bundeskanzlerin Merkel würdigte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft die Verdienste der DDR-Bürger für den Mauerfall und sprach sich für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland aus. Sie hätten in der ehemaligen DDR viel Mut aufgebracht, um die deutsche Einheit Realität werden zu lassen. Auch heute brauche es wieder Mut, um die anstehenden Herausforderungen zu meistern, fügte sie hinzu. 30 Jahre nach der Wende prägten weiterhin unterschiedliche Erfahrungen das Zusammenleben der Menschen im wiedervereinigen Deutschland.