Die deutsche Botschaft in Prag erinnert zur Stunde mit einem "Fest der Freiheit" an eines der Schlüsselereignisse des Wendejahres 1989.

Am 30. September 1989 hatte der damalige Außenminister Genscher den tausenden DDR-Bürgern, die auf dem Botschaftsgelände Zuflucht gesucht hatten, ihre Ausreise in die Bundesrepublik verkündet. Der frühere Kanzleramtsminister Seiters sagte in Prag, die Szene auf dem Balkon der Botschaft gehöre "zum kollektiven Gedächtnis" der Deutschen. Der 30. September markiere den Untergang der DDR. Bundeskanzlerin Merkel würdigte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft das Verdienst der DDR-Bürger für den Mauerfall.