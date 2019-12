In Tschechien haben erneut Zehntausende Menschen gegen Regierungschef Babis protestiert.

Nach Angaben der Polizei versammelten sich bis zu 50.000 Teilnehmer auf dem Wenzelsplatz in Prag. Ein Teil von ihnen zog weiter zum Hauptbahnhof, um Flugblätter an Reisende zu verteilen. Die Menge strömte in die Empfangshalle und auf Bahnsteige. Mitte November war eine Viertelmillion Menschen auf die Straße gegangen. Nächste Woche soll es wieder eine Kundgebung geben. Die Protestbewegung wirft dem Regierungschef vor, den Staat zum eigenen Vorteil missbraucht zu haben. Gegen Babis laufen strafrechtliche Ermittlungen. Ihm werden Betrug und Missbrauch von EU-Fördermitteln vorgeworfen.