Tschechien hat den Hinterbliebenen eines getöteten Grenzflüchtlings aus der DDR eine Entschädigung zugesprochen.

Das Justizministerium in Prag entschied, dass die Tochter eines 1977 getöteten Mannes umgerechnet rund 1.300 Euro erhält. Nach Angaben ihres Anwalts ist es die erste derartige Entscheidung. Die Familie hatte versucht, bei Mähring in der Oberpfalz in die Bundesrepublik zu gelangen. Ein Grenzsoldat der damaligen Tschechoslowakei erschoss den Vater. Ermittlungen nach der Wende ergaben, dass die Familie noch mehr als einen Kilometer von der Grenze entfernt war und es möglich gewesen wäre, sie festzunehmen.

