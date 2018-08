In Tschechien wird heute des Einmarsches von Truppen des Warschauer Pakts vor 50 Jahren gedacht, die dem "Prager Frühling" ein gewaltsames Ende setzten.

Vor dem Gebäudes des Tschechischen Rundfunks soll in einer Gedenkfeier an die Opfer der Militärintervention erinnert werden. Dort waren etwa 15 meist junge Menschen beim Versuch getötet worden, die Anstalt vor der Übernahme durch die fremden Truppen zu schützen.



In der Nacht zum 21. August 1968 waren die Verbände unter Führung der Sowjetunion in die damalige Tschechoslowakei eingerückt und setzten die Prager Reformregierung ab. Diese hatte unter der Führung von Alexander Dubcek eine kurze Ära von Reformbestrebungen und politischer Liberalisierung eingeleitet, die "Sozialismus mit menschlichem Antlitz" genannt wurde. Im Zuge der Besatzung wurden laut Historikern über 400 Menschen getötet.