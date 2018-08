Tschechen und Slowaken erinnern heute an den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts vor 50 Jahren, die dem "Prager Frühling" ein gewaltsames Ende setzten.

Vor dem Gebäude des Tschechischen Rundfunks soll in einer Feierstunde der Opfer der Militärintervention gedacht werden. Ministerpräsident Babis will eine Ansprache halten. Am Abend übertragen das tschechische und das slowakische Fernsehen eine Rede des slowakischen Präsidenten Kiska. Anlässlich des Jahrestages hatten sich bereits gestern Abend mehrere hundert Demonstranten vor der russischen Botschaft in Prag versammelt und Moskau Imperialismus vorgeworfen.



In der Nacht zum 21. August 1968 waren Truppen unter Führung der Sowjetunion in die Tschechoslowakei eingerückt und hatten die Prager Reformregierung abgesetzt. Im Zuge der Besatzung wurden Historikern zufolge mehr als 400 Menschen getötet.