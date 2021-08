Der ehemalige griechische Ministerpräsident Tsipras sowie der nordmazedonische Regierungschef Zaev sind in Münster mit dem Preis des Westfälischen Friedens ausgezeichnet worden.

Sie wurden für ihre Einigung im mazedonischen Namensstreit geehrt. Der lettische Staatspräsident Levits sagte in seiner Laudatio, der Kompromiss stehe für den Willen zum Frieden, die kritische Selbstreflexion und für Europa als Raum für das friedliche Zusammenleben. Mazedonien hatte sich nach einem jahrelangen, erbitterten Streit mit Griechenland in Nordmazedonien umbenannt.



Die Umweltschutzorganisation "Plant-for-the-Planet" wurde mit dem Jugendpreis ausgezeichnet. Die international tätige Initiative will mit der Anpflanzung von Bäumen den fortschreitenden Klimawandel abmildern.



Die Preise sollten bereits 2020 verliehen werden. Der Festakt war wegen der Pandemie aber ausgefallen.

Diese Nachricht wurde am 28.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.