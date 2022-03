Russland ist ein wichtiges Herkunftsland für Rohstoffe. Deshalb wirkt sich der Krieg auch stark auf die Energiemärkte aus. (Mikhail Voskresenskiy/RIA Novosti/dpa picture alliance)

Am Vormittag wurde am wichtigen niederländischen Handelspunkt TTF eine Megawattstunde zeitweilig für 345 Euro gehandelt - ein Plus von rund 60 Prozent im Vergleich zum Freitag. Ende 2021 kostete eine Megawattstunde Gas knapp 150 Euro.

Zuvor war wegen zunehmender Befürchtungen vor den negativen Folgen des Ukraine-Krieges auf die Energieversorgung bereits der Ölpreis in die Höhe geschnellt. Wie die Deutsche Presseagentur meldet, kostete ein Barrel der Nordseesorte Brent im frühen Handel rund 140 Dollar. Das sei der höchste Stand seit 2008, hieß es. Seit der Invasion Russlands in die Ukraine verteuerte sich der Preis um rund ein Drittel. Ähnlich sieht die Entwicklung bei der US-Sorte WTI aus. Ein Barrel kostete mehr als 126 Dollar.

Russland ist ein wichtiges Herkunftsland für Rohstoffe. Der Krieg wirkt sich deshalb auch auf die Energiemärkte aus.

