Inflation flaut ab

Statistisches Bundesamt Wiesbaden (dpa)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, lagen die Erzeuger-Preise im Dezember um durchschnittlich 22 Prozent über dem Vorjahresmonat. Im August und September hatte die Rate noch bei über 45 Prozent gelegen. Grund für den Rückgang ist vor allem die günstigere Energie. Nach Einschätzung von Ökonomen dürfte damit auch der Höhepunkt der Inflation überwunden sein. Die Produzentenpreise gelten als Vorläufer für die Entwicklung der Lebenshaltungskosten. Erhöhen oder senken die Erzeuger ihre Preise, kommt das in der Regel auch bei den privaten Haushalten an, zumindest teilweise.

