Auch ein Einfuhrstopp russischer Diamanten in die EU ist im Gespräch, wie es aus Brüsseler Diplomatenkreisen heißt. Nach der russischen Teilmobilisierung und der Drohung mit einem Einsatz von Atomwaffen hatten die Außenminister der EU und der G7-Staaten am Rande der UN-Generaldebatte in New York verschärfte Sanktionen gegen Moskau angekündigt.

Von einer Preisobergrenze für russisches Öl müssten in der EU vor allem Griechenland und Zypern überzeugt werden, die russisches Öl auch in Drittländer liefern. Alle Sanktionen erfordern einen einstimmigen Beschluss der Mitgliedsländer.

Größter Unsicherheitsfaktor bleibt Ungarn: Regierungschef Orban forderte einem Medienbericht zufolge das Ende aller EU-Sanktionen gegen Russland.

