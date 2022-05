Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, stiegen die Preise für Erdgas, Kohle und Öl, Düngemittel, Kaffee und Getreide aus dem Ausland insgesamt um 31,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Einen höheren Anstieg im Vorjahresvergleich gab es zuletzt in der ersten Ölkrise 1974. Besonders stark stiegen die Preise für Erdgas, Erdöl und Steinkohle. Erdgas war im Vergleich zum vergangenen Jahr viermal so teuer.