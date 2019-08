Die Inflation im Euroraum ist im Juli auf 1,0 Prozent gesunken.

Das teilte die Statistikbehörde Eurostat mit. Damit ist die Teuerung so gering wie seit November 2016 nicht mehr. Im Vormonat waren die Verbraucherpreise noch um 1,3 Prozent gestiegen. Am höchsten lag der Preisanstieg bei Lebensmitteln mit 1,9 Prozent. - Die Europäische Zentralbank strebt langfristig eine Inflationsrate von knapp zwei Prozent an.