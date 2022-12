Mit 91 Jahren gestorben: Der japanische Star-Architekt Arata Isozaki. (dpa-Bildfunk / AFP / Giuseppe Cacace)

Dies teilte sein Büro auf der Insel Okinawa mit. Isozaki zählte zu den weitweit bedeutendsten Architekten und setzte mehr als hundert Projekte um. Zu seinen bekanntesten Bauten zählen das "Museum of Contemporary Art" in Los Angeles und die Multifunktionsarena "Palau Sant Jordi" in Barcelona. Am Potsdamer Platz in Berlin baute Isozaki mit weiteren Architekten die Daimler-Benz-Hochhäuser. Im Jahr 2019 wurde er mit dem Pritzker-Preis ausgezeichnet, der höchsten Auszeichnung seines Fachs.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.