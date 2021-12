Dier Vierschanzentournee ist eines der größten Event der Skispringer und findet in diesem Jahr zum 70. Mal statt. (picture alliance / dpa / Daniel Karmann)

Bei der 70. Ausgabe in diesem Winter werden 100.000 Schweizer Franken, das sind umgerechnet etwa 96.000 Euro. Bisher erhielt der Gesamtsieger der Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen 20.000 Franken, also lediglich ein Fünftel. Tournee-Präsident Peter Kruijer bezeichnete die Erhöhung als "Gemeinschaftsleistung der vier Organisationskomitees" in den Wettkampforten sowie des Deutschen und Österreichischen Skiverbandes.

Offen ist weiter, ob und wann eine Vierschanzentournee für Frauen eingeführt wird. Dieses Jahr haben die Skispringerinnen erstmals einen Wettbewerb an Neujahr, allerdings im slowenischen Ljubno und nicht in Garmisch-Partenkirchen.