Die Inflation im Euro-Raum ist deutlich gestiegen.

Wie die Behörde Eurostat mitteilte, lag der Wert in diesem Monat bei 3,0 Prozent nach 2,2 Prozent im Juli. Es ist die höchste Rate seit fast zehn Jahren. Die Europäische Zentralbank strebt mittelfristig eine Teuerung von 2,0 Prozent an. Weiter hieß es, vor allem die Energiepreise hätten sich im August erhöht.

Inflation in Deutschland so hoch wie seit 28 Jahren nicht

Bereits gestern wurde mitgeteilt, dass die Inflation in Deutschland auf den höchsten Stand seit fast 28 Jahren gestiegen ist. Laut der Schätzung des Statistischen Bundesamts waren die Waren und Dienstleistungen im August durchschnittlich 3,9 Prozent teurer als im Vorjahresmonat. Einen stärkeren Preisauftrieb gab es zuletzt in der Zeit nach der deutschen Wiedervereinigung, und zwar im Dezember 1993 mit damals 4,3 Prozent.



Das Bundesamt erklärte weiterhin, in den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate Richtung fünf Prozent anziehen und erst 2022 wieder merklich nachgeben. Ursache für die Steigerung sei unter anderem das Ende der coronabedingten Senkung der Mehrwertsteuersätze. Vor einem Jahr waren zudem die Rohölpreise in der Corona-Krise wegen geringer Nachfrage auf dem Weltmarkt eingebrochen. Seither haben sie sich erholt. Zudem sind in Deutschland seit Januar 25 Euro je Tonne Kohlendioxid zu entrichten, das beim Verbrennen von Diesel, Benzin, Heizöl und Erdgas entsteht. Hinzu kommen Experten zufolge weitere Faktoren wie Lieferschwierigkeiten in der Industrie.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Infektionsgeschehen: Wofür die "Hospitalisierungsrate" steht (Stand 27.08.)



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 31.08.)



+ Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 29.08.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 31.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.