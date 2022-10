Das Leipziger Festival für Dokumentar- und Animationsfilm läuft vom 17. bis 23. Oktober 2022 (Archivbild). (DOK Leipzig / Viktoria Conzelmann)

Sie wurde im Internationalen Wettbewerb langer Dokumentar- und Animationsfilm für die Produktion von "Anhell69" vergeben. Der Film porträtiere eine junge, queere Generation im von Gewalt und Repression geprägten Kolumbien und nutze dabei die Macht der Anpassungsfähigkeit und der Grenzüberschreitung, hieß es zur Begründung. Ebenfalls mit der Realität queerer Menschen befasst sich der Film "Will You Look at Me" des Chinesen Shuli Huang, der als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde. Ebenfalls geehrt wurde Faustine Cros für "A Life Like Any Other" mit der silbernen Taube für den besten Film als Nachwuchsregisseurin im Internationalen Langfilmwettbewerb.

Auf dem Dok-Filmfestival wurden 255 Filme aus 55 Ländern an verschiedenen Orten in Leipzig gezeigt. Es gilt als eines der größten in Europa.

