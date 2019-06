Das Projekt "Wem gehört Hamburg?" und das Portal "Krautreporter" sind in Köln mit einem Grimme-Online-Award in der Kategorie Information ausgezeichnet worden.

Mit Wem gehört Hamburg? wollte der Rechercheverbund "Correctiv" gemeinsam mit dem "Hamburger Abendblatt" mehr Transparenz in den Wohnungsmarkt der Großstadt bringen. Dabei wurden Angaben von mehr als 1.000 Mietern ausgewertet. Das Portal Krautreporter wurde bereits vor fünf Jahren gegründet. Nach verschiedenen Umstrukturierungen wird es mittlerweile von einer Genossenschaft getragen, das die redaktionelle Arbeit - Hintergrundberichte und Reportagen - finanziert.



In der Kategorie Wissen und Bildung wurde der Youtube-Kanal "Ultralativ" ausgezeichnet. Das Format sorge mit satirische-provokativer, aber durchdachter Kritik für mehr Transparenz in der Youtube-Szene, hieß es in der Begründung der Jury.



In der Kategorie Kultur und Unterhaltung wurden gleich vier Grimme-Online-Awards verliehen: Tobias Vogel wurde für die Strichmenschen-Zeichnungen von "Krieg und Freitag" ausgezeichnet, die gesellschaftliche, politische und auch persönliche Themen aufgreifen. Weitere Auszeichnungen in der Kategorie gingen an das Gruppen-Blog "Techniktagebuch" und "Buterbrod und Spiele", ein Blog zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland, und den Podcast "Mensch Mutta" der Journalistin Katharina Thoms. Sie greift in mehreren Episoden die Erfahrungen ihrer Mutter in der DDR auf.



Den Publikumspreis erhielt das Format "Einigkeit & Rap & Freiheit" des jungen ARD-Netzwerks "funk". Moderator Hubertus Koch spricht mit Rappern nicht nur über ihre Musik, sondern vor allem über politische Themen.



Einen Preis in der Kategorie "Spezial" bekam die Jugend-Konferenz "TINCON". Sie bietet Menschen zwischen 13 und 21 Jahren einen Diskursraum, um die Themen ihrer digitalen Lebenswirklichkeit zu vertreten.



Der undotierte Grimme-Online-Award gilt als wichtigste deutsche Auszeichnung für Online-Publizistik. Aus rund 1.200 Vorschlägen hatte eine Kommission 28 Nominierungen in den unterschiedlichen Kategorien ausgewählt.