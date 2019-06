In Köln sind am Abend zwei Projekte mit einem Grimme-Online-Award in der Kategorie Information ausgezeichnet worden.

Mit "Wem gehört Hamburg?" wollte der Rechercheverbund "Correctiv" den Wohnungsmarkt der Großstadt transparenter machen. Das Portal "Krautreporter" wird von einer Genossenschaft getragen, die Hintergrundberichte und Reportagen finanziert.



In der Kategorie Wissen und Bildung wurde der Youtube-Kanal "Ultralativ" ausgezeichnet, der laut Jury für mehr Transparenz in der Szene sorgt. Vier Grimme-Online-Awards gab es in der Kategorie Kultur und Unterhaltung - unter anderem für den Podcast "Mensch Mutta", der persönliche Erfahrungen in der DDR aufgreift.



Den Publikumspreis erhielt das Format "Einigkeit & Rap & Freiheit" des jungen ARD-Netzwerks "funk". Einen Preis in der Kategorie "Spezial" bekam die Jugend-Konferenz "TINCON".